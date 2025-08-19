- Дата публикации
Нефтепровода "Дружба" больше нет – Украина его разбила полностью: Мадяр сообщил детали
Благодаря операции Сил беспилотных систем ВСУ, в том числе 14 полка, перекачка нефти полностью остановлена на неопределенный срок.
Нефтепровода «Дружба», которым транспортировалась российская нефть в Европу, больше нет — Украина его разбила полностью.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в Telegram.
«Нефтепровод „Дружба“ отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок», — написал он.
Командующий СБС уточнил, что по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, РФ) отработали «Птахи» 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.
Бровди добавил, что это произошло вечером 18 августа.
Ранее беспилотники ГУР в ночь на 13 августа атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе Унеча Брянской области РФ. Основная ее функция — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет почти 9 тысяч километров.