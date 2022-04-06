"Нех*й шастать": Ким показал, как украинские защитники "привлекли к ответственности нарушителя дорожного движения" (видео)

Военные разбили военную технику оккупантов.

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким показал видео, как украинские защитники вместе с патрульной полицией области в Херсонской области "привлекли к ответственности нарушителя дорожного движения".

Соответствующее видео Ким выложил в Сети 6 апреля.

"Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения!!! Нех*й шастать!!!" – говорится в сообщении.

На видео зафиксирован точный удар украинских военных по российской военной технике.

"Это вам за Николаев, с*ки. Вы разбили у нас дома окно, а мы у вас забрали танк", – сказал один из защитников Украины на видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика 18+

Напомним, 6 апреля в Николаевской области украинские военные все дальше отодвигали российских оккупантов. Шли бои на юге области – между Николаевом и Херсоном. Там от врага освобождены несколько деревень.

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