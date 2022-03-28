"Нехристи!": в Славутиче священник пошел к скоплению оккупантов и сказал, что о них думает

"Нехристи!": в Славутиче священник пошел к скоплению оккупантов и сказал, что о них думает

Когда вооруженный российский солдат сделал ему замечание, он сказал — что после Причастия и с Богом.

Славутич – это Украина! Такие лозунги звучали и раздаются на улицах города. Невооруженные горожане дали решительный отпор врагу. Объединились все.

Победитель Голоса страны, священник Александр Клименко, рассказал одну историю, которая произошла в городе.

"Священник Иван Шепида, настоятель Свято-Ильинского храма УПЦ города Славутича, причастившись Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, взяв крест и хоругви с людьми, пошел на скопление оккупантов. Приблизившись к ним, стал громко проповедовать. Сказал: "Нехристи! Снимайте крестики у кого есть, потому что христиане на простых людей автоматы не наставляют". Когда один крепко экипированный спецназовец сделал ему замечание, то священник ответил, что он после Причастия и он с Богом (а еще никто Бога и правду не победил), да в белых ризах — уже приготовлен к похоронам. И он, как и люди, не боится их", — рассказал Клименко.

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Напомним, жители Славутича устроили масштабный протест, по которому российские войска открыли огонь.

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