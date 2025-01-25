Нехватка боеприпасов: в ЦПИ рассказали, почему Россия зависима от Северной Кореи

Северная Корея помогает России вести войну против Украины.
По причине значительных потерь тяжелой артиллерии российская армия вынуждена обращаться к Северной Кореи, в частности, для пополнения запасов боеприпасов.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
По его словам, одним из последних примеров такой зависимости является поставка 170-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) M1978 Koksan на фронт, в частности Курщину.
Он добавил, что более 50% артиллерийских боеприпасов, а на некоторых участках фронта – более 70%, сейчас состоят из боеприпасов из КНДР. Это свидетельствует о серьезном дефиците боеприпасов и техники в арсеналах России.
Такие действия сигнализируют о попытках Кремля поддерживать военные усилия в условиях ограниченных внутренних ресурсов, усиливая свою военную мощь за счет союзников из КНДР, на которых все больше полагаются на покрытие потребностей фронта.
Напомним, подразделения войск Северной Кореи в Курской области потеряли более трети личного состава, из них около 1000 были убиты во время боевых действий.
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