Нехватка людей, военные КНДР, штурм Запорожской области: Андрей Белецкий о ситуации на фронте

Россия атакует Украину новым оружием, угрожает ядерной войной и взяла на помощь военных из КНДР.

В частности, сейчас сложилась сложная ситуация на фронте, не хватает военных. Об этом рассказывал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде".

ТСН.ua собрал основное из разговора командира одного из топовых боевых подразделений в Украине

Ситуация на фронте – самая сложная за почти три года войны

По словам комбрига Белецкого, сейчас самая сложная ситуация на фронте за почти три года войны. Он подчеркнул, что проблемы в армии есть как у украинцев, так и у окупантов.

В частности, одна из причин этого – недостаток личного состава и недостаточный уровень подготовки военных.

По мнению Белецкого, военные должны быть не только мотивированы, но достаточно подготовлены и обеспечены соответствующим снаряжением для подкрепления этой мотивации.

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Также, как заметил военный, у россиян есть проблема вооружения и военной техники, с бронетехникой, боеприпасом, качеством боеприпаса.

Тем не менее, оккупанты обладают рядом системных преимуществ, таких как КАБы, объемы человеческого ресурса.

"Россияне наступают не благодаря, скажем так, сосредоточенному огню артиллерии, не благодаря массированному применению бронетехники, а за счет бесконечного количества в прямом смысле слова мяса. Мяса – потому что так, как они его используют, солдатом тоже непросто назвать", – подчеркнул командир Третьей штурмовой бригады.

Нехватка людей на фронте – следствие некачественной боевой подготовки

Командир Третьей штурмовой отметил, что 80% военных инструкторов в учебных центрах не были на войне. Также он отметил, что методы Территориальных центров комплектования могут быть чрезмерными, как следствие недоверие потенциальных военных к учебным центрам.

"Если люди понимают, что попадут в центр боевой подготовки, где боевой подготовкой заниматься они не будут, где количество выстрелянных патронов – это треть, а иногда и меньше советского норматива курса молодого бойца, где они понимают, что дальше попадут к такому же некомпетентному сержанта... и это будет их владелец жизни и смерти — это не очень мотивирует", — заметил Белецкий.

Как считает Андрей Билецкий, главным страхом человека является неизвестность. Военный заметил, что почти каждому бойцу следует бороться с страхом «неизвестного» при отправке на фронт. Страх есть у каждого военного: у тех, кто впервые в зоне боевых действий, и тех, кто воюет уже давно, однако этот «страх разный».

Он объяснил, что есть разница между тем, когда человек четко понимает, что будет происходить, и знает, как выполнить задание и выжить на поле боя и тем, когда человек просто испытывает страх.

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"Люди становятся профессионалами исключительно от того, как их обучают... Из любого человека можно воспитать крепкого середнячка, достаточно компетентного, который мог бы выполнять базовые пехотные задачи", — заявил Белецкий.

Как считает командир Третьей штурмовой в Украине, срочно нужно решать вопросы подготовки младшего офицерского состава и изменять подход к базовой общевойсковой подготовке. Такой подход будет также эффективен и для пополнения состава ВСУ.

Военный убежден, что сейчас необходимо обеспечить военным высокий уровень боевой подготовки и масштабировать профессиональные учебные центры.

Командир подчеркнул, что в эти учебные центры следует направить уже обученных людей, чтобы они подготовили тысячи инструкторов.

Россияне штурмуют Запорожскую область

Россияне уже начали штурмы западнее Великой Новоселки (Большая Новоселка расположена в западной части Донецкой области, недалеко от границы с Запорожской). Как заметил Белецкий, Запорожская область – чрезвычайно опасное направление, местность там равнинная, если посмотреть на карту больших населенных пунктов почти нет.

Великая Новоселка – это очень важный узел обороны юга Украины. По информации комбрига, оккупанты достигли ограниченного успеха, взяв Ровнополь и продвигаясь частично в сторону Гуляйполя.

По словам военного, наступление у Великой Новоселки помогает врагу закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахового.

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И наши, скажем так, все коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать. Это для нас может быть действительно значимой проблемой для всего Донбасса. Насколько я знаю, последние несколько недель мы активно там начали усиливать как группировки, так и фортификационные усилия., которых недостаточно. Но я не знаю ни состава группировки противника, ни намерений. противника в полном объеме, точно так же, как и состав нашей группировки", – подытожил военный.

Войска КНДР не смогут воевать в современных реалиях

Как считает Белецкий, даже если Россия привлечет 50 тысяч северокорейских войск, это не изменит ситуацию на поле боя.

Теперь большую угрозу для Украины могут представлять северокорейские военно-промышленные комплексы, чем солдаты из КНДР.

По его мнению, Северная Корея – не слишком развитая технологически страна, поэтому северокорейцы смогут воевать в современных реалиях.

"Объясню: мы применяем новые высокоточные и дешевые средства поражения. Сейчас FPV-дрон может стоить и 300 долларов. Изменились типы полевой фортификации, тактические приемы – как в обороне, так и в наступлении. Все это требует серьезной практики. Сейчас две страны в мире имеют такой опыт – мы и Россия", – объяснил командир Третьей штурмовой.

По словам Белецкого, у военных КНДР не высока мотивация, а умирать за деньги они не будут.

В то же время, большей проблемой для Украины он называет северокорейский военно-промышленный комплекс, в частности поставки артиллерийских снарядов и ракет. Он отметил, что то, что северные корейцы поставили для россиян – это примерно такой же объем артиллерийских боеприпасов, что все страны НАТО предоставили Украине почти за три года.

Как подчеркнул военный, что эти боеприпасы очень угрожающие, и без них россияне сейчас были бы в ситуации крайнего снарядного голода.

"Баллистические ракеты, летящие на Киев, Одессу или Николаев – северокорейские. Корейский ВПК – это для нас проблема. А северокорейские войска вряд ли будут значимой проблемой", – заметил военный.

Украинская армия нуждается в улучшении психологического состояния

Как считает Андрей Белецкий, большинство проблем у людей не из-за депрессии, а из-за объективных причин: финансовых, семейных, проблем со здоровьем.

Он также отметил, что не слишком верит в то, что слова могут заменить действия.

"Солдат должен видеть, что у него боевые командиры, что есть планирование, что его ротному не просто дали боевое распоряжение из 7 слов занять в такое-то число такую-то точку и дали координаты. Человек должен понимать, что для того, чтобы он выполнил задачу, думает батальон и даже бригада. Он видит, что всестороннее обеспечение идет, видит, что у него очень хороший уровень. обеспечение медицинского", – заметил военный.

В частности он отметил, что для воинов в холодный период нужны витамины и бойлеры в пунктах временной дислокации.

"Вот мы переезжаем, и в первые несколько дней весь батальон материального обеспечения занимается тем, что бойлеры ставит, потому что заявок много. Все это имеет значение", – рассказал командир.

Это и есть патриотизм людей, которые обеспечивают материальное тыловое обеспечение, они вкладывают в это, все работают как коллектив.

Конечно, можно снять правильный фильм, правильно выступать, создать такую структуру внутри армии, которая улучшит морально-психологическое состояние.

Это тоже нужно делать. Честное награждение орденами и медалями это тоже очень сильно влияет. Но требуется комплексный подход.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил цель пугалок Кремля. В частности, он отметил, что и заявления официальных лиц РФ, и вбросы от российских ботов в пабликах направлены именно на страны Запада, оказывающие активную поддержку Украине.

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