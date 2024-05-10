Нехватка оружия, а не людей: командующий Сухопутными войсками назвал главную проблему на фронте

Для формирования новых бригад, которые смогут сдержать оккупантов, нужно оружие от западных партнеров.

Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, поскольку основной проблемой на фронте для сдерживания российского наступления является не недостаток людей, а военной техники.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist.

По его словам, недостаток личного состава вызывает беспокойство еще с декабря прошлого года, когда мобилизация замедлилась, но для формирования новых бригад, которые смогут сдержать новое российское наступление, нужно оружие — прежде всего артиллерия и бронетехника от западных партнеров.

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Павлюк отметил, что Украина все еще молодая политическая нация, поэтому, столкнувшись со смертельной опасностью, некоторые граждане впали в панику, и это естественно. Но если страна хочет выжить, то, как утверждает генерал, люди должны преодолеть панику и ответить на призыв к борьбе, как это делают в таких странах, как Израиль.

"Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора", — подытожил он.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления в Сенате заявил, что для того чтобы эффект от американской помощи Украине ощущался на поле боя, нужно еще некоторое время. Пока не все выделенные средства попали на передовую бойцам, сдерживающим российскую агрессию.

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