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Нехватка пехоты и ложь на местах: DeepState о причине захода россиян в Покровск
Остатки российских ДРГ все еще находятся в Покровске. По информации DeepState, россиянам удалось прорваться из-за «банальной нехватки пехоты».
Ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске, прорвавшихся в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор.
Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState.
Почему россиянам удалось прорваться в Покровск.
По информации канала, россияне воспользовались тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Через село Зверовое оккупанты проникли в сам город.
Ситуацию пришлось срочно исправлять бойцам из 155 ОМБр и 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша, чтобы не допустить катастрофы.
«Сейчас продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого убили, кого еще нет. Цель противника очевидна — закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины», — пишут «дип-стейты».
Какие наши потери
В канале признают, что с нашей стороны есть потери. В частности, возросло количество дружеского огня, ведь все подразделения знали о ДРГ почти сразу, но большинство не знали ни маршруты ДРГ, ни где они находятся.
«Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с холодной головой», — призвали в канале.
Также в DeepState сообщили, что в Сети уже есть видео как военные Сил Обороны попадают в засаду на пересечении улиц Шевченко и Защитников Украины. Мы нашли это видео.
Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Покровском направлении ситуация стремительно ухудшается.