Нехватка пехоты и ложь на местах: DeepState о причине захода россиян в Покровск

Заход российских ДРГ в Покровск / © Deepstatemap

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Ликвидация вражеских диверсионных групп в Покровске, прорвавшихся в город еще в субботу, 19 июля, продолжается до сих пор.

Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState.

Почему россиянам удалось прорваться в Покровск.

По информации канала, россияне воспользовались тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Через село Зверовое оккупанты проникли в сам город.

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Зверевое на карте / © t.me/DeepStateUA

Ситуацию пришлось срочно исправлять бойцам из 155 ОМБр и 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша, чтобы не допустить катастрофы.

«Сейчас продолжается поиск и уничтожение данных групп. Кого убили, кого еще нет. Цель противника очевидна — закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины», — пишут «дип-стейты».

Какие наши потери

В канале признают, что с нашей стороны есть потери. В частности, возросло количество дружеского огня, ведь все подразделения знали о ДРГ почти сразу, но большинство не знали ни маршруты ДРГ, ни где они находятся.

«Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с холодной головой», — призвали в канале.

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Также в DeepState сообщили, что в Сети уже есть видео как военные Сил Обороны попадают в засаду на пересечении улиц Шевченко и Защитников Украины. Мы нашли это видео.

Дата публикации 21:52, 21.07.25 Количество просмотров 60 Засада на Силы обороны в Покровске

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Покровском направлении ситуация стремительно ухудшается.