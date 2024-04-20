Нехватка ПВО в Украине позволяет россиянам продвигаться на фронте — ISW

Слабость и ограниченность украинской противовоздушной обороны позволяет российским оккупационным войскам быстро продвигаться вперед на земле, в том числе вблизи Часового Яра.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Способность российских самолетов действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта без значительных потерь указывает на то, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или запрещать российским самолетам действовать", — говорится в тексте отчета.

А поскольку российские самолеты могут свободно чувствовать себя на определенных критически важных участках фронта и прикрывать пехоту с воздуха, это позволяет российским оккупационным войскам продвигаться вперед и на земле.

"Украинским силам все еще приходится тратить значительные средства на укомплектование материально-технических средств и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на разных участках фронта, что позволяет российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в частности в районе Часового Яра", — отметили в ISW.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил американских законодателей: если США не окажут военную поддержку, Украина может проиграть войну против России до конца года.

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