Неисправимые: в Саратове мать оккупанта узнала о смерти сына и проклинала Украину (видео)

Россияне даже после смерти своих близких на войне обвиняют в этом не Путина, а Украину. Так, в Саратове мать оккупанта узнала о смерти сына на фронте, когда ехала в общественном транспорте. Во весь автобус женщина начала выкрикивать проклятие в адрес Украины.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

После того, как женщина узнала трагическое для себя и радостное для украинцев известие, она начала причитать на весь салон и выкрикивать проклятие в адрес нашего государства.

"Будь ты проклята, Украина. Чтобы тебя с*ка, б***ь, полностью...", – кричала мать.

Журналист обратил внимание на отсутствие у россиян элементарной логики.

"Это какие-то невероятные дегенераты. Вместо того, чтобы проклинать правительство, развязавшее войну против соседней страны и отправляющее туда людей на бессмысленную смерть, они проклинают страну, на которую напали. Это все равно что совать пальцы в розетку, а затем кричать" будь проклято электричество", — отметил Казанский.

Ранее журналист Владимир Золкин показал мать оккупанта, которая не поняла, что ее сын в плену и эмоционально отреагировала на эту информацию. Мать другого захватчика "послала в ж*пу" Золкина, который хотел дать ей поговорить с сыном, и назвала Украину "фашистской страной".

Также журналист Золкин публиковал разговор "ватных" матери и сестры оккупанта, устроивших истерику и заверивших, что поддерживают так называемую "спецоперацию".

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