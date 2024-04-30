Неисправные истребители F-16: в Воздушных силах объяснили, почему они нужны Украине

В Воздушных силах рассказали, как Украина может использовать неисправные американские истребители.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Украина нуждается в поставках неисправных истребителей F-16 – их можно использовать в качестве "доноров" для исправных самолетов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

Так, Евлаш ответил на вопрос, действительно ли Украине, среди прочего, могут передать неисправные F-16.

"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, взамен других компонентов", — пояснил спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что неисправные самолеты можно использовать не только для ремонта, но и для других целей, которые определит командование.

Напомним, посол Дании сказал, что истребители F-16 прибудут в Украину летом 2024 года.

Накануне Илья Евлаш рассказал, что Украина готовит комплекс мер по защите истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах нашей страны.

Читайте также ведущие новости дня: