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"Неизбежное" восстановление отношений: Песков в очередной раз сделал циничное заявление по Украине

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
3137
Время на прочтение
1 мин
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"Неизбежное" восстановление отношений: Песков в очередной раз сделал циничное заявление по Украине

Фото: Associated Press

Рупор Кремля Песков заговорил о "неизбежном" восстановлении отношений Украины и России.

Спикер фюрера Путина Песков заговорил о "неизбежном" возобновлении отношений между нашим государством и РФ. Аргументирует он это тем, что мы – "соседи".

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

“Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское надувательство украинского населения, все равно в стране остаются ручьи трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений. А они неизбежны, потому что мы - соседи, очевидно, мы об этом и раньше говорили”, — сказал Песков.

Напомним, что российские военные ждали заморозки, чтобы совершить какой-то маневр, однако их планы провалились. Несмотря на различные технологии, местность и погода по-прежнему имеют решающее значение на войне.

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