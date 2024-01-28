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Неижпапа объяснил, какое решение союзников Украины могло бы кардинально изменить ход войны

Неижпапа объяснил, какое решение союзников Украины могло бы кардинально изменить ход войны

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа/Скриншот из фильма

Алексей Неижпапа отметил, что разрешение на неограниченное использование западного оружия изменило бы ход войны.

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа подчеркнул, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы имела разрешение стрелять из британского и другого западного оружия по целям в глубине России. Ход войны был бы совсем другим, если бы ВСУ могли использовать западные боеприпасы без ограничений с самого начала.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного вооружения, которое можно применять вглубь территории РФ, то противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", — пояснил он.

Великобритания, США и другие союзники согласились предоставить Украине дальнобойные ракеты, в том числе британские Storm Shadow и американские ATACMS только в прошлом году.

Военные используют их для поражения целей на оккупированных Россией территориях Украины, но не в глубине РФ, поскольку западные партнеры опасаются эскалации войны и вовлечения в противостояние.

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет потасовки... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит" ", — подытожил Неижпапа.

Напомним, военный эксперт рассказал о большой проблеме ВСУ.

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