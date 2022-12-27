"Неизвестно, будет ли победитель в войне": топ-чиновник Австрии сделала ошеломляющее заявление об Украине

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер выразила сомнение, что в войне, которую начала Россия против Украины, "будет когда-то победитель". Она считает, что нужно выяснить, когда есть смысл вступать в переговоры.

Об этом заявила глава австрийского оборонного ведомства, которую цитирует Liga.net.

Клаудия Таннер сказала, что даже после более чем 10 месяцев успешной борьбы с оккупантами украинскую армию, мол, "часто недооценивают". Впрочем, не уточнила кто именно.

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"Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, после более чем 10 месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва имеет огромные запасы средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию", — высказалась Таннер.

Топ-чиновник Австрии поддержала переговоры "на фоне" и то, "чтобы внимание все больше возвращалось к дипломатии". По ее словам, Запад, который помогает Украине, "должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будут достигнуты пределы этой войны".

"Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующей форме", — высказала мнение она.

Кроме того, Таннер затронула тему высоких цен на энергоносители, которая является следствием войны Путина против Украины, которую, по ее словам, "люди на Западе все чаще считают обременительной".

К слову, из Австрии не впервые раздаются ошеломляющие заявления. Так, экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, также прославившаяся танцем с Путиным на собственной свадьбе 2018 года, опубликовала в Сети фото зимних пейзажей из Москвы, подписав их: "Москва + снег = красота". Премьер Польши в ответ показал "темные" Киев и Харьков.

В свою очередь председатель Комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и Вооруженных сил Том Гасильюд подчеркнул, что только украинский народ должен "решать, когда и как начинать переговоры".

Тем временем Россия сквозь западные медиа пытается продвинуть нарратив о необходимости мирных переговоров. Однако по замыслу РФ такие переговоры должны быть на условиях страны-агрессора, говорят в ЦПИ.

Генерал США в отставке Марк Хертлинг объясняет, что Кремль не готов к серьезным переговорам по прекращению войны, а любые договоренности Москва обязательно нарушит.

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