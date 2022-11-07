Неизвестно, насколько эффективны и точны иранские баллистические ракеты, которые может получить РФ — Воздушные силы ВСУ

По мнению Юрия Игната, если Россия получит иранские баллистические ракеты, то, вероятно, попытается применить их против нашей энергетической инфраструктуры.

Неизвестно, насколько эффективны и точны иранские баллистические ракеты, которые может получить Россия.

Об этом заявляет командование Воздушных сил ВСУ.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если Россия получит иранские баллистические ракеты, то, вероятно, попытается применить их против нашей энергетической инфраструктуры.

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"Балистические ракеты летят из космоса, из стратосферы, но их выпускают из наземного базирования. И против таких ракет у Украины нет эффективных средств. Именно поэтому сейчас будем ожидать от наших партнеров именно тех средств, которые помогут нам доставать противника. Речь идет о дальнобойных средствах вооружения, которые могли бы нам помочь защититься от баллистических ракет, от того терроризма, который Россия устроила против нашего народа",— рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в МИД Украины отреагировали на признание Ирана в поставках боевых дронов в Россию.

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