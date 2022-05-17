Неизвестно, скольких украинских детей убили и депортировали оккупанты — Зеленский

Украинские власти до сих пор не имеют точных данных о количестве убитых и депортированных российскими оккупантами детей.

По состоянию на 15 мая известно о гибели почти 300 детей на ранее оккупированных территориях Украины в результате российских обстрелов, бомбардировок, а также пыток.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с университетским сообществом США.

"Но (до сих пор. – Ред.) есть временно оккупированные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибло или в тяжелом состоянии", – Зеленский.

По словам президента, об этом станет ясно только после деоккупации тех или иных территорий. Кроме того, с временно оккупированных территорий в сторону России было насильно депортировано около 500 тыс. человек.

По информации Зеленского, нередко оккупанты забирали детей и родителей и отправляли в детдома.

"Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты – там, где сироты, дети без родителей. Поэтому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количества людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была депортация силой. У них забирали документы, у взрослых, забирали паспорта, меняли их на российские", — отметил глава государства.

Зеленский отметил необходимость расследования каждого случая насильственной депортации украинцев.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что с начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 229 детей.

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