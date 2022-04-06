Неизвестно, сколько будет продолжаться война, но Украина абсолютно может победить – Пентагон

Неизвестно, сколько будет продолжаться война, но Украина абсолютно может победить – Пентагон

Об этом свидетельствует неспособность Путина добиться своих стратегических целей, отметили в ведомстве.

В Министерстве обороны США заявили, что невозможно знать, сколько будет длиться война в Украине, если ее не завершить дипломатским путем, но государство, конечно, может выиграть эту войну.

Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

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"Тот факт, что (Путин – ред.) собирается сосредоточиться на меньшей географической территории, несомненно, есть вероятность того, что насилие будет продолжаться. В этой части Украины это может даже усилиться", – сказал Кирби.

Он повторил, что Украина может абсолютно выиграть войну, о чем свидетельствует неспособность президента России добиться своих стратегических целей.

"Мариуполь до сих пор не взят. Он (Путин – ред.) выбросил свои силы из Киева. Он выбросил свои силы из Чернигова. Харьков они не взяли. Они не брали Николаев на юге. Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день", – рассказал спикер Пентагона.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине может длиться годами.

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