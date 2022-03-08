Неизвестно, сколько пролежала под завалами: история 6-летней Тани из Мариуполя, которая умерла от обезвоживания

Неизвестно, сколько пролежала под завалами: история 6-летней Тани из Мариуполя, которая умерла от обезвоживания

Девочку присыпало обломками здания после обстрелов и она несколько дней не могла выбраться.

В Мариуполе умерла от обезвоживания 6-летняя девочка Таня. Ее смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился.

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Историю ребенка рассказали в Мариупольском горсовете.

Уже много дней Мариуполь находится в блокаде. Оккупанты всячески пытаются взять город, обстреливая Градами, ракетами и самолетами. Поэтому люди вынуждены сидеть и подвалах и прятаться в своих домах.

В результате постоянных обстрелов дома рушатся, а под завалами оказываются люди. Иногда они не могут выбраться самостоятельно, а на помощь некому прийти из-за постоянных обстрелов города оккупантами. Так случилось и с 6-летней Таней.

Ее дом подвергся обстрелам. Мать девочки погибла, а Таня оказалась под завалами. Ее смогли достать только через несколько дней.

"Мариуполь постигло страшное горе. В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти – обезвоживание. Таню достали из-под завалов разрушенного дома. Ее мать погибла. Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем невинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду. Это лишь одна из многих историй Мариуполя, выживающего в блокаде уже восьмые сутки", – рассказывают в горсовете Мариуполя.

Сейчас Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. Все попытки доставить землякам продукты и медикаменты блокируются российской армией, как и блокируются попытки эвакуировать мариупольцев и тем самым спасти жизнь людей.

"Мариуполь необходимо разблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев. Мы также кричим, что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине", – говорят в горсовете.

Оккупанты намеренно заблокировали Мариуполь и сознательно отключают жизненно важные для жителей коммуникации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 8 марта, в видеообращении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский снова обратился к западным партнерам с просьбой помочь обезопасить небо над Украиной от обстрелов российских оккупантов.