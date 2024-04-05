Неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ

Местные жители слышали громкие звуки взрывов.
Жители города Морозовск Ростовской области сообщили в ночь на 5 апреля 2024 года о громких взрывах над городом.
Об этом идет речь в социальных сетях.
Предварительно "работает ПВО".
Первые звуки "хлопка" начали раздаваться в начале первой ночи, предположительно беспилотники попытались атаковать местный аэродром.
Очевидцы сообщают, что, кроме характерных звуков полета БПЛА и взрывов, они также видели несколько ярких вспышек в небе. Официальной информации пока нет.
Заметим, что в Морозовске расположен военный аэродром, на котором сосредоточено около 20 бортов СУ-34, стабильно бомбардирующих КАБы разные участки фронта.
Напомним, военный эксперт Иван Киричевски прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.
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