Неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ

Жители города Морозовск Ростовской области сообщили в ночь на 5 апреля 2024 года о громких взрывах над городом.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Предварительно "работает ПВО".

Первые звуки "хлопка" начали раздаваться в начале первой ночи, предположительно беспилотники попытались атаковать местный аэродром.

Очевидцы сообщают, что, кроме характерных звуков полета БПЛА и взрывов, они также видели несколько ярких вспышек в небе. Официальной информации пока нет.

Заметим, что в Морозовске расположен военный аэродром, на котором сосредоточено около 20 бортов СУ-34, стабильно бомбардирующих КАБы разные участки фронта.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевски прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.