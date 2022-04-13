Неизвестные герои в Мелитополе по ночам массово уничтожают оккупантов — украинская разведка

В настоящее время ликвидировано уже около 70 оккупантов.
Неизвестные патриоты Украины ликвидировали уже десятки оккупантов в Мелитополе, среди которых были и "кадыровцы".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, за период с 20 марта по 12 апреля неизвестные украинские герои уничтожили уже около 70 российских захватчиков, среди которых были и "кадыровцы". Сообщается, что ликвидация оккупантов происходит преимущественно во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе.
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", — говорят в ГУР МО.
Украинская разведка предполагает, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
Пока захватчики ищут причастных к уничтожению российских военных, однако найти неизвестных героев им не удается.
Напомним, 13 апреля в Мелитополе неизвестные расстреляли авто российских оккупантов со знаком Z. Сейчас российские военные разыскивают "снайпера".
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