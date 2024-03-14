Неизвестные ракеты атаковали полигон на оккупированной Луганщине: у врага есть "двухсотые"

Российские паблики информируют об атаке, вероятно, ракетами Himars.
Неустановленные ракеты 13 марта атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка в Луганской области. В результате погибли по меньшей мере 10 российских захватчиков.
Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники.
По данным паблика, три неустановленных ракеты, вероятно Himars, атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка утром 13 марта.
В результате атаки погибли по меньшей мере 10 российских военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно.
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К слову, по данным Генштаба ВСУ, в течение 13 марта украинские войска ликвидировали и ранили на фронте еще 970 российских оккупантов.
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