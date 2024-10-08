Неизвестный объект залетел в Украину из Беларуси: подробности

Объект пересек границу в районе Припяти.
Во вторник утром, 8 октября, из соседней Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Вероятно, это был разведывательный беспилотник.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Радар".
Приблизительно в 08:54 цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в РБ в направлении Припяти. Уже в 09:00 объект пересек границу.
Затем эта воздушная цель двигалась к юго-востоку, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту, а затем взяла курс в район Яготина и Черкасскую область.
По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", это мог быть разведывательный беспилотник.
Напомним, 24 сентября воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу. Речь шла об истребителе Як-130 военно-воздушных сил Республики Беларусь.