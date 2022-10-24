Некому командовать и обучать: в РФ — нехватка офицеров и сержантов для подготовки мобилизованных

Большинство таких специалистов погибли во время боевых действий.

В российской армии массово не хватает офицеров и сержантов инструкторско-преподавательского состава, которые должны обучать новомобилизованных. Большинство из них погибло на войне в Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 24 октября.

РФ продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки профессионалов отдельных специальностей.

"Россияне имеют существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки). Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных", — говорится в сообщении.

Часто на такие должности назначают рядовых, только подписавших контракт и имеющих хоть какой-то боевой опыт.

Командование оккупационных войск пытается поднять морально-психологическое состояние захватчиков. Для этого в боевые подразделения на территорию Украины отправляют служителей Российской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок на фронт из-за опасности и отсутствия средств защиты.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что ФСБшники выпустили большинство заключенных херсонской колонии.

Мобилизация в РФ

В России с начала так называемой "частичной" мобилизации в оккупационную армию призвали по меньшей мере 200 тыс. человек. Пока мобилизация в РФ продолжается, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Новомобилизованных россиян возвращают домой в гробах. Родственники погибших начали получать похоронки.

Один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

Также инцидент произошел на полигоне в Белгородской области. Там мобилизованные устроили стрельбу из-за религии.