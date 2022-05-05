Некоторое украденное медицинское оборудование с оккупированных территорий удастся заблокировать в РФ, но не все – Радуцкий

Некоторое украденное медицинское оборудование с оккупированных территорий удастся заблокировать в РФ, но не все – Радуцкий

Вывезенное в Россию украденное из украинских больниц на оккупированных территориях оборудование, прослужит оккупантам не долго.

Об этом заявляет глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в прямом эфире совместного информационного марафона.

По его словам, медицинские учреждения на оккупированных территориях беспощадно обворовываются. Вывозят всевозможное оборудование, в том числе то, которое покупалось в пик коронавируса.

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«Если они раньше просто разрушали больницы, сегодня обворовывают, что осталось не разрушено», — отметил он.

Радуцкий добавил, что заблокировать работу оборудования, как это сделали с украденными комбайнами, можно, но это лишь некоторое, как аппараты МРТ и компьютерные томографы. А вот кислородные концентраторы и ИВЛ все же будут работать.

Но глава Комитета предположил, что для людей, для которых в диковинку туалеты в доме и асфальт в селах, такие приборы прослужат не долго, потому что мастеров, которые их смогут чинить в случае поломки, просто не найдется.

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