Некоторое украденное медицинское оборудование с оккупированных территорий удастся заблокировать в РФ, но не все – Радуцкий

Вывезенное в Россию украденное из украинских больниц на оккупированных территориях оборудование, прослужит оккупантам не долго.
Об этом заявляет глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в прямом эфире совместного информационного марафона.
По его словам, медицинские учреждения на оккупированных территориях беспощадно обворовываются. Вывозят всевозможное оборудование, в том числе то, которое покупалось в пик коронавируса.
«Если они раньше просто разрушали больницы, сегодня обворовывают, что осталось не разрушено», — отметил он.
Радуцкий добавил, что заблокировать работу оборудования, как это сделали с украденными комбайнами, можно, но это лишь некоторое, как аппараты МРТ и компьютерные томографы. А вот кислородные концентраторы и ИВЛ все же будут работать.
Но глава Комитета предположил, что для людей, для которых в диковинку туалеты в доме и асфальт в селах, такие приборы прослужат не долго, потому что мастеров, которые их смогут чинить в случае поломки, просто не найдется.
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