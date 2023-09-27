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"Некоторые битвы могут быть проиграны, надо к этому спокойно относиться": эксперт о действиях РФ возле Купянска

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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"Некоторые битвы могут быть проиграны, надо к этому спокойно относиться": эксперт о действиях РФ возле Купянска

Сможет ли РФ захватить Купянск / Фото: ТСН.ua

Петр Черник проанализировал, способна ли РФ на мощное наступление на Лимано-Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении сейчас наблюдается относительное затишье, однако это не означает, что оккупанты отказались там от планов о наступлении.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник, передает "24 канал".

Эксперт предположил, что сейчас россияне перегруппируют силы и просчитывают потенциальные планы наступления на этом направлении. По словам Черника, пока есть вопрос, смогут ли оккупанты набрать достаточное количество техники для наступления.

"40-тысячный корпус нуждается в 825 танках, 2,5 тысячах боевых бронированных машин и где-то 1 тысяче артиллерийских стволов. Где они смогут их взять – пока не понятно. Если на 50-60% выйдут – то уже для оккупантов будет хороший результат", – объяснил эксперт.

Нужно быть готовыми к разным ситуациям на фронте

"На войне невозможно постоянно наступать и постоянно обороняться. Если и услышим, что там пойдет большой корпус вперед и что-то захватит — надо к этому спокойно относиться. Нам главное выиграть войну. А некоторые битвы могут быть проиграны", — подчеркнул Черник.

Ранее в ВСУ рассказали, что россияне замедлили наступление на Купянском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1249
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