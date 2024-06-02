Некоторые государства помогают РФ в попытке сорвать саммит мира в Швейцарии – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны помогают РФ в попытке сорвать саммит мира, который состоится в Швейцарии. Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы сорвать этот саммит.

Об этом президентрассказал в Сингапуре на пленарной сессии "Переосмысление решений по поддержанию глобального мира и региональной стабильности".

"Россия сегодня пробует сорвать саммит мира. У нас есть подтверждение 106 стран мира на уровне лидеров, высокого уровня представителей. Россия – это страна войны, она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции, химии, угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику, просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите. Вопрос просто о поддержке окончания войны, поддержке мира. И она срывает это, работает во всех регионах. И на сегодняшний день есть не очень хорошая информация, что некоторые государства начали ей помогать в этом – в дипломатическом срыве Саммита мира", - рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен быть крепким, давить на Россию. По-другому остановить Путина невозможно.

"Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия и разобраться всем странам мира до конца – не балансировать между Украиной и Россией", - резюмировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что полон решимости закончить войну.

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