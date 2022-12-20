Некоторые котельные в Киеве включаются поочередно: какая ситуация с водой и светом и где можно согреться

Украинцы призывают сохранять спокойствие и верить в победу своей страны.

Киев, как и остальные регионы Украины, из-за массированных регулярных обстрелов РФ получает лимитированный объем электроснабжения. В столице по состоянию на утро 20 декабря снова действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По данным чиновника, водоснабжение в Киеве работает в штатном режиме. Некоторые котельные из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно. Попко говорит, что такие котельные обслуживают всего 5% киевлян.

"Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", — отметил он.

Сейчас энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Попко заверил, что все будет починено. Он призвал сохранять спокойствие и верить в победу Украины.

К слову, в Киеве развернуто 430 стационарных пунктов несгибаемости, где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.

Как сообщалось, в работе киевского метро утром 20 декабря произошел сбой, из-за чего на некоторых станциях возникла давка. Оказалось, что из-за резких перепадов напряжения около 20 минут поезда по некоторым линиям метрополитена не ехали, а сейчас их движение изменено.

Напомним, в Киеве в связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры из-за обстрелов РФ десяток котельных осталось без электричества. Поэтому власти призывают согреваться в пунктах обогрева. Где расположены ближайшие пункты обогрева, читайте здесь.

Ранее норвежский эксперт Карстен Фриис рассказал, что война в Украине ведется на четыре фронта и каждый решающий. Один из фронтов – это украинский народ. По словам эксперта, российская стратегия последних недель заключалась в террористической бомбардировке гражданской инфраструктуры, чтобы украинское население страдало в зимние месяцы. Идея Путина заключалась в том, что украинцы откажутся от борьбы, но пока, говорит автор, мало доказательств того, что эта стратегия работает.

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