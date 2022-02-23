Некоторые находятся в 5 км от границы: 80% российских войск готовы к нападению на Украину — CNN

Также чиновник из Пентагона добавил, что Россия перебросила на границу с Украиной около 100% своих сил.
80% российских войск на границе с Украиной находятся на передовых позициях и готовы к вторжению.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, который ето сказал во время брифинга в Пентагоне.
Высокопоставленное лицо оборонного ведомства во время брифинга в Пентагоне вне камер в среду заявило журналистам, что 80% российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, находятся "на передовых позициях и готовы к действиям".
Он добавил, что российские военные силы, "расположенные вокруг Украины, готовы к вторжению настолько, насколько это возможно".
Чиновник отметил, что войска находятся "достаточно близко" к украинской границе, некоторые всего в пяти километрах.
Также чиновник из Пентагона добавил, что Россия перебросила на границу с Украиной почти 100% своих сил.
Эту информацию также распространяют и другие журналисты из США.
Clarification: 80% of #Russia |n силы идентифицируются и arrayed #Ukraine являются ready для бойня, для второго US defensa official https://t.co/GFQUXtsf2C— Jeff Seldin (@jseldin) 23 февраля 2022
Всего в: 80 процентов российских трудов на Украине является в "предположениях и готовых идти," для второго US official of Defense.-- Jack Detsch ( @ JackDetsch ) February 23, 2022
"Они literally ready to go now если они get the orders," the official said. "They are uncoiled."
Напомним, Администрация президента США Джо Байдена сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об оценке разведки, что Россия готовится совершить полномасштабное вторжение в течение ближайших 48 часов.
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