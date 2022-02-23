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Некоторые находятся в 5 км от границы: 80% российских войск готовы к нападению на Украину — CNN

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Некоторые находятся в 5 км от границы: 80% российских войск готовы к нападению на Украину — CNN

Associated Press

Также чиновник из Пентагона добавил, что Россия перебросила на границу с Украиной около 100% своих сил.

80% российских войск на границе с Украиной находятся на передовых позициях и готовы к вторжению.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, который ето сказал во время брифинга в Пентагоне.

Высокопоставленное лицо оборонного ведомства во время брифинга в Пентагоне вне камер в среду заявило журналистам, что 80% российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, находятся "на передовых позициях и готовы к действиям".

Он добавил, что российские военные силы, "расположенные вокруг Украины, готовы к вторжению настолько, насколько это возможно".

© CNN
CNN

Чиновник отметил, что войска находятся "достаточно близко" к украинской границе, некоторые всего в пяти километрах.

Также чиновник из Пентагона добавил, что Россия перебросила на границу с Украиной почти 100% своих сил.

Эту информацию также распространяют и другие журналисты из США.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об оценке разведки, что Россия готовится совершить полномасштабное вторжение в течение ближайших 48 часов.

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