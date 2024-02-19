Некоторые подразделения 3-й ОШБр в Авдеевке были в полном окружении – Жорин: есть ли еще кто-то на коксохиме

Эти подразделения смогли выйти из полного окружения в Авдеевке.

Одно время некоторые подразделения третьей отдельной штурмовой бригады были в полном окружении в самой Авдеевке, но смогли выйти из него.

Об этом заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил 19 февраля.

"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", — написал Жорин в Сети.

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Он также прокомментировал сообщения отдельных российских телеграм-каналов о том, что есть еще украинские бойцы, которые находятся на территории Авдеевского коксохима.

"Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", – заверил заместитель командира бригады.

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Он отметил, что почти половина всех российских КАБов, которые падали на голову в Авдеевке, пришлись по территории коксохима.

Напомним, ранее Жорин сообщил, что с первых дней в Авдеевке было ясно, что сдержать наступление россиян не удастся. Он также сказал, что бойцам 3-й ОШБр, переведенных на усиление защиты города, пришлось выполнить один из самых сложных маневров в войне – во время ведения боя отступить на определенные рубежи за Авдеевкой.

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