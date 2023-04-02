Некоторые подразделения армии РФ разгромлены на 50-70% – военный рассказал о смешанной тактике врага

Украинским военным удалось разгромить некоторые подразделения оккупантов на 50-70%. Теперь враг пытается доукомплектовать эти подразделения мобилизованными с недостаточным уровнем подготовки.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко.

"Задачи им ставят как для высокого класса подготовки. Но эти бригады не могут их выполнять, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить врага в заблуждение, дающее тактическое преимущество на поле боя", – рассказал военный.

По его словам, иногда российские командиры бросают мобилизованных в смешанные атаки с "вагнеровцами" и "кадыровцами".

Однако Юрий Федоренко отмечает, что врага нельзя недооценивать, ведь россияне совершенствуют навыки и вооружения, пытаясь перенять опыт ВСУ, в частности, использование беспилотников. Кроме того, Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА, как "Орлан-10", "Ланцет", "Куб".

Напомним, ВСУ обнародовали кадры уничтожения российских оккупантов на заводе в Бахмуте Донецкой области.

С 24 февраля 2022-го по 2 апреля 2023-го украинские военные уничтожили 174 550 оккупантов.

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