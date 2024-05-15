Некоторые подразделения потеряли боеспособность: "Атеш" заявил о безумных потерях РФ на Харьковщине

Потери убитыми и ранеными в отдельных подразделениях врага составляют до 70% личного состава.

Российские подразделения несут большие потери на Харьковском направлении, а некоторые из них вообще потеряли боеспособность.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Источники и агенты движения "Атеш" сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений на Харьковском направлении", — указано в заявлении движения.

Так, в результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка РФ потеряли боеспособность. Потери врага убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава.

В "Атеш" отметили, что не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями вооруженных сил России и отрядами "Шторм-Z".

"Управлять бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже тем, кто имеет богатый военный опыт", – добавили в движении.

К слову, по оценкам Института изучения войны, темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился за последние сутки. Аналитики считают, что россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокое проникновение в область.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Впервые за войну россияне берут не количеством, а качеством – военный эксперт о наступлении на Харьковщине

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