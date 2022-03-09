"Некоторые политики ищут ниточки в Россию": Зеленский пообещал быстрый ответ тем, кто работает на раскол

Сегодня, 9 марта, идет уже 14-й день войны России против нашего государства.

Владимир Зеленский пообещал быстрый ответ на действия украинских политиков, вновь работающих на раскол Украины и ищущих ниточки в Россию, которая напала на нашу страну.

"О нашем единстве. Такого нужного именно в это время. Мы получаем много уже сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно, за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду... Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию… А некоторые другие – снова работают на раскол, вопреки единству… Хочу сказать одно и только один раз: я вижу, что вы делаете… Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались. Слава Украине!", — заявил глава государства.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 14-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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