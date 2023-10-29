"Некоторые районы города напоминают лунную поверхность": что происходит в Авдеевке и как живут оставшиеся там люди

Захват Авдеевки позволяет контролировать участок фронта за 50-60 км и открывает путь из временно оккупированного Донецка в другие украинские города, такие как Константиновка. В этом основная цель Владимира Путина – захват всей Донецкой области.

Об этом пишет издание The Washingtonpost.

Множество бронетехники, личного состава и техники взимается в город, который российские силы неоднократно пытались взять в окружение все это время.

Те, кто рискует сюда ехать, — это волонтеры, которые помогают оставшимся 1600 жителям или около того. На прошлой неделе российский дрон сбросил взрывчатку на крышу автобуса, в котором везли хлеб, — крышу разорвало, но водитель чудом уцелел.

Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои / Фото: Associated Press

"Российские силы безусловно пытаются перехватить инициативу. Сам по себе захват Авдеевки не улучшит их позиций значительно, хотя маловероятно, что российские войска смогут поддерживать наступательный темп и добиться большого прорыва", — заявил Майкл Гофман, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонд Карнеги.

Водоснабжение в городе прекратилось еще до полномасштабного вторжения, электричества не стало в апреле 2022 года. Некоторые районы города напоминают лунную поверхность. Улицы усыпаны шрапнелью, в постройках зияют дыры, некоторые разрушены полностью, отмечает издание.

Россияне разбили город / Фото: Associated Press

"В прошлый вторник казалось, будто Авдеевка была в эпицентре урагана. Украинская артиллерия каждые несколько минут обстреливала северо-восточную окраину города, пытаясь остановить наступление россиян", — пишут журналисты издания.

Что известно о наступлении на Авдеевку

Россияне уже третью неделю штурмуют город, пытаясь, в частности, перерезать главную дорогу к Авдеевке. В то же время становятся понятными масштабы потерь, которые захватчики готовы понести ради взятия города.

Потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки Донецкой области, скорее всего, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе, говорилось в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на данные украинской стороны и спутниковые снимки, подтверждающие потери сил РФ в этом районе.

Ранее на этой неделе представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе, по меньшей мере, 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования "свыше батальона".

Аналитики проекта DeepState сообщили вечером 26 октября, что российские войска начали укрепляться на терриконе севернее Авдеевки и пытаются занять позиции уже вплотную к Авдеевскому коксохимическому заводу. Потеря контроля над АКХЗ украинскими защитниками может, по словам аналитиков, создать серьезные проблемы для всего гарнизона города. Генштаб ВСУ такие сообщения не комментирует.

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