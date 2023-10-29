"Некоторые районы города напоминают лунную поверхность": что происходит в Авдеевке и как живут оставшиеся там люди

Российская армия продолжает атаковать город и пытается оцепить украинский гарнизон.
Захват Авдеевки позволяет контролировать участок фронта за 50-60 км и открывает путь из временно оккупированного Донецка в другие украинские города, такие как Константиновка. В этом основная цель Владимира Путина – захват всей Донецкой области.
Об этом пишет издание The Washingtonpost.
Множество бронетехники, личного состава и техники взимается в город, который российские силы неоднократно пытались взять в окружение все это время.
Те, кто рискует сюда ехать, — это волонтеры, которые помогают оставшимся 1600 жителям или около того. На прошлой неделе российский дрон сбросил взрывчатку на крышу автобуса, в котором везли хлеб, — крышу разорвало, но водитель чудом уцелел.
"Российские силы безусловно пытаются перехватить инициативу. Сам по себе захват Авдеевки не улучшит их позиций значительно, хотя маловероятно, что российские войска смогут поддерживать наступательный темп и добиться большого прорыва", — заявил Майкл Гофман, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонд Карнеги.
Водоснабжение в городе прекратилось еще до полномасштабного вторжения, электричества не стало в апреле 2022 года. Некоторые районы города напоминают лунную поверхность. Улицы усыпаны шрапнелью, в постройках зияют дыры, некоторые разрушены полностью, отмечает издание.
"В прошлый вторник казалось, будто Авдеевка была в эпицентре урагана. Украинская артиллерия каждые несколько минут обстреливала северо-восточную окраину города, пытаясь остановить наступление россиян", — пишут журналисты издания.
Что известно о наступлении на Авдеевку
Россияне уже третью неделю штурмуют город, пытаясь, в частности, перерезать главную дорогу к Авдеевке. В то же время становятся понятными масштабы потерь, которые захватчики готовы понести ради взятия города.
Потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки Донецкой области, скорее всего, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе, говорилось в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики обращают внимание на данные украинской стороны и спутниковые снимки, подтверждающие потери сил РФ в этом районе.
Ранее на этой неделе представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе, по меньшей мере, 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования "свыше батальона".
Аналитики проекта DeepState сообщили вечером 26 октября, что российские войска начали укрепляться на терриконе севернее Авдеевки и пытаются занять позиции уже вплотную к Авдеевскому коксохимическому заводу. Потеря контроля над АКХЗ украинскими защитниками может, по словам аналитиков, создать серьезные проблемы для всего гарнизона города. Генштаб ВСУ такие сообщения не комментирует.
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