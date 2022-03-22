Некоторые российские оккупанты отказываются воевать против Украины, потому что несут потери — Генштаб

Некоторые российские оккупанты отказываются воевать против Украины, потому что несут потери — Генштаб

Оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения.

Российские оккупанты деморализованы и часто отказываются от боевых действий в Украине. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины.

Об этом 22 марта сообщили в Генштабе ВСУ.

"Несмотря на активную пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-зазначительных потерь. Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего в период с 24 февраля этого года погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части", — говорится в сообщении.

Большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров.

"Противник, как отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватку медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ", — подчеркнули в Генштабе.

Читайте также: