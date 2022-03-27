Некоторые российские олигархи хотят помогать Украине, чтобы их только не вносили в санкционный список ЕС — Зеленский

Некоторые российские олигархи хотят помогать Украине, чтобы их только не вносили в санкционный список ЕС — Зеленский

По словам Зеленского, запросы от олигархов РФ приходили в Украину, когда действовали еще внутренние санкции.

Российские олигархи, понимая, что рано или поздно попадут в санкционный список Запада, обращались к украинской стороне, чтобы против них не вводили финограничение. В ответ готовы помогать армии и гражданам Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

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Зеленский рассказал, что такую просьбу получила Украина от приближенного к Владимиру Путину российского олигарха Романа Абрамовича. По словам главы государства, запросы от других олигархов РФ приходили в Украину, когда действовали еще внутренние санкции.

"От него и некоторых бизнесменов приходили сигналы "давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем"... Некоторые даже обращались к тому, что они готовы... Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. "Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или Швейцарии, мы хотим… Можно ли так поступить, чтобы не попасть в санкционный список…» Мы их все получали. Но мы их начали получать , когда наши внутренние санкции действовали, а не только западные санкции. Некоторые люди не хотят назвать свои фамилии, но говорят, что "мы вообще хотим помогать вашей армии, также являясь гражданами Российской Федерации", — сказал он.

Что касается роли в переговорах Абрамовича, то Зеленский заметил, что он находится в подгруппе российской делегации. По словам Зеленского, олигарх помогал вывезти мариупольцев из города.

"Я знаю, что вот этот бизнесмен (Абрамовы – ред.), он был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю, как он был, официально или неофициально, они контактировали … И он действительно, насколько мне известно, помогал в вопросе вывозом людей и гумконвой из Мариуполя В Мариуполе пытались все, и он, в частности, тоже, я знаю, но ничего не получилось, как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", - сообщил глава государства.

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