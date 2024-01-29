Некоторые "Шахеды" долетели до западных границ: Игнат назвал направления ночной атаки дронами и ракетами

Ночью российская армия снова запустила "Шахеды" и несколько ракет по территории Украины. Некоторые беспилотники долетели до западных границ страны.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Сегодня география "Шахедов" была больше – некоторые единицы дошли до западных границ нашего государства. Но, в конце концов, все были уничтожены в тех областях, которые мы уже сообщили. Это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области", — сказал он.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 29 января Россия атаковала Украину восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами разных типов.

Дроны летели из района Приморско-Ахтарск в РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Готили также ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области в России. Но тремя ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области", — говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено восемь враждебных БпЛА в пределах Николаевской Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг направил беспилотники по маршруту, который ему больше нравится — через временно оккупированную Херсонщину и дальше, разветвляя разными направлениями Украины.

"Мы работали над Николаевщиной, там 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед" были уничтожены", - сказала вона.

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