Некоторые "Шахеды" долетели до западных границ: Игнат назвал направления ночной атаки дронами и ракетами

Все дроны были уничтожены.
Ночью российская армия снова запустила "Шахеды" и несколько ракет по территории Украины. Некоторые беспилотники долетели до западных границ страны.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Сегодня география "Шахедов" была больше – некоторые единицы дошли до западных границ нашего государства. Но, в конце концов, все были уничтожены в тех областях, которые мы уже сообщили. Это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области", — сказал он.
Что известно о ночной атаке
В ночь на 29 января Россия атаковала Украину восемью ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами разных типов.
Дроны летели из района Приморско-Ахтарск в РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Готили также ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области в России. Но тремя ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области", — говорится в сообщении.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено восемь враждебных БпЛА в пределах Николаевской Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.
Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг направил беспилотники по маршруту, который ему больше нравится — через временно оккупированную Херсонщину и дальше, разветвляя разными направлениями Украины.
"Мы работали над Николаевщиной, там 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед" были уничтожены", - сказала вона.
Читайте также: