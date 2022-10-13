Некоторые страны мира все еще побуждают Украину к переговорам и перемирию с Россией – политолог из США

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма рассказал, что есть страны, которые все еще побуждают Украину к переговорам с Россией и перемирию, однако на фоне успехов ВСУ эта позиция ослабевает каждый день.

Об этом американский политолог и директор Центра развития демократии и верховенства закона в Стэндфордском университете сказал в интервью Лига.net.

"Это правда, в том числе и в США. У нас есть популисты, которые поддерживают Дональда Трампа и являются более пророссийскими, чем проукраинскими. Есть крайние левые, которые во всем хотят обвинить США, чтобы оправдать Россию. Но с тех пор, как Украина начала добиваться успеха на поле боя", эта позиция все слабеет. Уровень поддержки Украины растет", — сказал он.

По его мнению, прорыв Харьковщины был чрезвычайно важным для Украины, поскольку он дал понять миру, что у России нет шансов на успех.

"Значительно опаснее для Украины — тупик. Если бы в войне просматривалась безысходность, когда ни Украина, ни Россия не имели бы надежды на успех, это было бы индикатором будущего замороженного конфликта. Следовательно, росло бы давление с целью договариваться о решении, которое в конечном итоге будет выгодным. России. Поэтому было чрезвычайно важно для Украины, когда ее армия совершила прорыв в Харьковской области. И пока будет успех на Донбассе и Херсонщине, призывы к прекращению огня или переговоров не будут доминировать. Люди видят, что их поддержка на самом деле ведет к украинской победе", – добавил политолог из США.

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что известно

Всего с начала полномасштабного вторжения деоккупировано 75 населенных пунктов Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

По последним данным, украинская армия освободила 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед кафиров маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

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