Некоторые вражеские подразделения отказались воевать против украинцев – Силы обороны юга

Некоторые вражеские подразделения отказались воевать против украинцев.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила на брифинге, что такое явление действительно имеет место. Об этом она сказала, отвечая на вопрос, правда ли, что в некоторых частях РФ начались акции неповиновения, солдаты отказываются воевать и потому их забирает контрразведка РФ.

"Поскольку все те пленные, которые пополняют наш обменный фонд, свидетельствуют одно и то же – среди людей на той стороне ширится понимание, что перспектив нет (у врага в войне против Украины – ред). Их бросают, их абсолютно ограничивают логистически", — сказала Гуменюк.

По ее словам, проблемы оккупантов связаны не только с тем, что ВСУ ведет результативную "работу" по соответствующим вражеским центрам. Дело еще и в том, что морально-психологический дух врага подорван, отношения между солдатами и командирами расшатаны.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта с женой, в котором тот рассказывает о потерях личного состава. Он сказал, что из 300 пехотинцев в живых осталось 72, остальные либо двухсотые, либо трехсотые.

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