Некоторых мэров, которых похитили российские оккупанты, нашли мертвыми — Зеленский

Российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.
Некоторых городских голов, которых в Украине украли российские оккупанты, нашли мертвыми.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Economist.
"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли и они мертвы", — сказал президент.
По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.
Напомним, 27 марта военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. Погибли 7 человек, 5 – ранены.
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