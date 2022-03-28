Некоторых мэров, которых похитили российские оккупанты, нашли мертвыми — Зеленский

Российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.

Некоторых городских голов, которых в Украине украли российские оккупанты, нашли мертвыми.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Economist.

"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли и они мертвы", — сказал президент.

По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.

Напомним, 27 марта военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. Погибли 7 человек, 5 – ранены.

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