Некоторых животных из Киевского зоопарка эвакуировали в Польшу: колонна попадала под вражеские обстрелы

Некоторых животных из Киевского зоопарка эвакуировали в Польшу: колонна попадала под вражеские обстрелы

Вывезти удалось шесть львов, четыре тигра, африканскую дикую собаку и обезьян-капуцинов.

Животные из Киевского зоопарка после шестидневной одиссеи по Украине были эвакуированы в Польшу.

Как сообщает Dailymail, по дороге в Польшу колонна животных попала под обстрел артиллерии оккупантов.

Отмечается, что особого выбора не было, поскольку животные могли погибнуть либо от бомб, либо от голода. Поэтому было принято решение эвакуировать тех животных, которые могли бы лучше перенести дорогу.

"Отправившись в субботу в дорогу, колонна немедленно должна была вернуться, попав под обстрел. На следующий день они столкнулись с российскими танками, заставив конвой укрыться, но во вторник возобновили движение, несколько раз сменив маршрут, чтобы избежать бомб и российских войск", — пишет Dailymail и добавляет, что в конце концов животных довезли в польский город Познань. После отдыха некоторые отправятся в заповедники в Испании и Бельгии, где им предложили убежище.