Некоторым категориям мужчин могут разрешить выезжать за границу: что известно

Однако есть одно условие, при котором мужчинам могут разрешить уезжать за границу.

Студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации, могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Соответствующие проекты законов №9075 и №9074 были внесены в Верховную Раду.

Об этом идет речь на сайте ВР.

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Однако есть условие: выезд вышеуказанных лиц должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В проекте закона №9075 говорится о внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" об особенностях выезда за границу в особый период студентов и других граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Во втором законопроекте — о внесении изменений в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" об обеспечении украинским спортсменам возможности выезжать в условиях военного положения за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Они предполагают, что лица должны согласовать выезд за границу с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки или взять на себя официальную обязанность в том, что они вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который они не подлежат мобилизации, в соответствии с нормами действующего законодательства (или в течение 30 дней после выезда за границу).

К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока входят:

– запрет на выезд из страны пребывания;

– стихийные бедствия, катастрофы, аварии;

– пребывание на стационарном лечении;

– выполнение задач в интересах Украины;

– другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Напомним, юрист объяснил, как мужчинам уехать за границу на автомобиле.

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