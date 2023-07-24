Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий и соцвыплат: кто под угрозой

Выехавшие и находящиеся за границей украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию.

В результате окончания COVID-пандемии в Украине от 1 сентября Сбербанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как отмечают в банке, в случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

"После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня", — говорится в сообщении.

Чтобы пройти физическую идентификацию, нужно лично обратиться в любое отделение Сбербанка.

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"При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП (электронное пенсионное удостоверение). Нужно предоставить работнику банка основную карточку или основное ЭПП и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", — отмечают в банке.

Далее следует провести обналичивание или просмотр остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом PIN-кода).

"Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", — говорится в заявлении финучреждения.

Напомним, украинские пенсионеры, выехавшие и находящиеся за границей, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы получать выплаты.

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