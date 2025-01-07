К Рождеству, которое в России празднуют 7 января, патриарх РПЦ Кирилл, по просьбе диктатора Путина, освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих. Более того, теперь окупантов отправляют умирать на украинских землях с крестиками с путинскими инициалами.

Об этом сообщили российские СМИ.

Крестики передадут российским командующим, якобы выполняющим "сложные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества".

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"Дорогой Владимир Владимирович! Это кресты, а также медальоны с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя нашего государства, того, кто защищал наш дом с мечом в руках, и кто и сейчас остается символом объединения русской земли. Но, кроме того, это еще и ваш небесный покровитель. Поэтому, думаю, это будет особенно понятно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения", – отметил патриарх.

Также, по мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, для оккупантов будет честью получить такие "символы веры".

Напомним, по всей вероятности, Курская область России может стать началом конца для российского диктатора-президента Владимира Путина уже в 2025 году. Российский фронт на этом участке кажется очень шатким.

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