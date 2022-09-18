Аналитики оценили российские "атаки" Бахмута на фоне контрнаступления ВСУ

Российские солдаты так и не научились воевать.

Российские войска продолжают отдавать предпочтение стратегически бессмысленным наступательным операциям вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы обороняться во время украинских контрнаступательных операций в Харьковской области.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, что имеет эмоциональное значение для жителей "ДНР", но имело бы другое значение", — говорится в отчете.

Оккупанты направляют очень ограниченные резервы на эти усилия вместо поддержки уязвимых оборонительных линий российского войска, спешно созданных вдоль реки Оскол в Харьковской области, отметили аналитики.

Россияне не могут добиться успехов вокруг Бахмута или Донецка в достаточно больших масштабах, чтобы сорвать украинские контрнаступления. Российские военные, похоже, продолжают почти автоматизированные попытки завоевать позиции в Донецкой области, которые выглядят оторванными от общих реалий боевых действий, отметили аналитики.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что самые умные из российских военных сдаются в плен.

"Многие российские солдаты уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", — отметил он.

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