"Нельзя еще умирать": боец Третьей ОШБр рассказал, как тяжелораненым штурмовал переправу под Авдеевкой

Командир одного из отделений Третьей штурмовой бригады Сергей Тягий получил тяжелое ранение под Авдеевкой. Большинство осколков все еще остаются в его теле.

Командир одного из отделений 3-й штурмовой бригады Сергей Тягий, участвовавший в боях под Авдеевкой, получил там контузию и ранение в плечо. Однако истекая кровью, штурмовал переправу, которую плотно обстреливали оккупанты.

Об этом Сергей Тягий рассказал в интервью "Суспільному. Чернівці".

Боец получил ранение 15 марта.

"Это было на третий день, как мы туда зашли и держали оборону", – рассказал он.

Штурмовик также сравнил интенсивность тех сражений с тем, что сейчас происходит на Покровском и Торецком направлениях.

"Нас штурмовали каждый день – просто забросали нас большим количеством личного состава, как это сейчас происходит на Покровском и Торецком направлениях. Против пехоты мы можем воевать, но против артиллерии и дронов бессильны. Единственное, что можем – корректировать свою артиллерию по их", – отметил он.

В сектор, который контролировал военный, прилетел противотанковый снаряд. Из-за этого боец получил осколочное ранение левой стороны тела. Большинство осколков до сих пор остаются в черепе, плечах, ребрах и руке.

"У меня был перелом лопатки и оглох тогда на одно ухо. Когда получил ранение, это было несколько сотен секунды, но для меня будто несколько минут: прилет – и в глазах потемнело, словно свет выключили. Потом было ощущение, что нельзя еще умирать. Нужно что-то делать, чтобы выжить", – говорит Сергей Тягий.

Сергей отметил, что тогда не мог оценить обстоятельства, ведь было ощущение, что он теряет сознание, однако ему все же удалось пойти на точку эвакуации и сообщить, что получил ранение в плечо.

"В это время ребята держали оборону, а я подсказывал новенькому, как накладывать бинт, чтобы я не истек кровью. Потом я пошел штурмовать переправу, которую полностью обстреливали, что именно подходили резервы нас заменять. И тогда был плотный артобстрел. Не знаю, как я тогда вообще перешел туда, потому что можно сказать, перебежал просто. У меня была контузия и вообще не осознавал, что происходит. Просто помню, откуда я заходил и гже ориентиовочно были позиции", – рассказал Сергей Тягий.

Ранее военный эксперт Юлиан Репке сообщил о планах россиян, которые хотят перерезать основной маршрут поставок подразделений ВСУ вблизи Часов Яра. Об этом свидетельствуют действия оккупантов в районе Авдеевки и Очеретино.

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