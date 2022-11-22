"Нельзя оставить без ответа": посол рассказал о консультациях в Гааге об наказании РФ за агрессию против Украины

Преступление агрессии РФ против Украины — "наиболее очевидное от Второй мировой войны", подчеркнул Кориневич.

В Гааге состоялись консультации по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности России за агрессию против Украины.

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич в комментарии Укринформу.

Он рассказал, что в консультациях приняли представители МИД и Минюста Нидерландов, а также эксперты. По его словам, это были предметные консультации.

"Мы работали в Гааге, собственно, это были очередные консультации с нашими нидерландскими партнерами. Обсуждаем различные вопросы, в частности, ответственности за преступление агрессии против Украины, возможность определенных действий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, создание специального трибунала, каким образом можно усилить и интернационализировать национальное расследование и преследование за совершение преступления агрессии против Украины. Все эти вопросы в работе они обсуждаются", — сказал он.

Кориневич уточнил, что стороны по итогам консультаций согласовали, как будут "двигаться дальше по треку поиска лучших возможностей как для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, так и для усиления интернационализации национального расследования преступления агрессии против Украины".

Посол по особым поручениям МИД Украины подчеркнул, что преступление агрессии России против Украины — "наиболее явное от Второй мировой войны"

"Нельзя оставить это преступление агрессии против Украины без ответа, потому что тогда это будет означать, что любой диктатор может совершать подобные вещи, когда-либо, понимая, что его не привлекут за это к ответственности, а ограничатся ответственностью среднего уровня командиров за совершение". военных преступлений или преступлений против человечности", — подчеркнул он.

Как сообщал 5 ноября генеральный прокурор Андрей Костин, о подозрении в военных преступлениях сообщено уже 176 российским военнослужащим. В суд направлены обвинительные акты в отношении 44 человек, 10 уже получили приговоры.

Напомним, представители 45 стран мира, среди которых США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия, договорились координировать свои действия по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

Читайте также: