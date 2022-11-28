"Нельзя позволить Путину украсть Рождество": Кличко рассказал, будут ли елка и празднование в Киеве

Кличко объяснил, что решение было принято после общения с военными.

В Киеве установят главную новогоднюю елку, но концертной программы и фудмаркетов не будет.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

Кличко объяснил, что общался с военными по поводу проведения Нового года и празднований. И один из бойцов сказал: "Почему мой ребенок будет сейчас без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?"

Поэтому, учитывая это, было решено, что массовых мероприятий, концертных программ, фастфудов – не будет. Вместо этого установят исключительно елку, которая будет напоминать о новогоднем настроении детям.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", — сказал мэр.

Кличко добавил, что это будет несколько локаций во многих районах Киева, в том числе и на Софийской площади.

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"Это, так сказать, намек на то, что Новый год и Рождество не проходят мимо. Елки будут установлены", — добавил он.

Напомним, в Польше собирают средства, за которые приобретут рождественские подарки для детей, переживающих российскую агрессию в Украине.

"Сейчас дети войны — это все украинские дети, к сожалению, не тысячи, а миллионы украинских детей. Эти дети засыпают и просыпаются под звуки бомбы, уроки чаще прерывает сигнал тревоги, который приказывает идти к укрытию, чем на перерыв, они уже забыли что значит гулять с друзьями, а по вечерам читают книгу при свечах вместо сказки по телевизору, потому что все чаще тока нет... Эти дети видят то, что не должен видеть ни один ребенок... смерть, насилие, изнасилование, инвалидность, боль, страх и отчаяние " Их глаза взывают о помощи ко всему взрослому миру! " — говорится в сообщении организаторов .

Как сообщалось, в Тернополе отказались устанавливать на новогодние праздники елку. В городе будет избушка Святого Николая и Рождественская шопка.

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