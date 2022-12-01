Нельзя привыкать к зверствам россиян в Украине: Дуда предупредил, чем может обернуться безразличие мира

Россияне спланированы и последовательно уничтожают критическую инфраструктуру Украины с целью спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал на открытии двухдневного заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи, пишет tvp.info.

Дуда подчеркнул, что к преступлениям РФ, в частности, уничтожению критической гражданской инфраструктуры Украины, нельзя привыкать и воспринимать это как обыденность.

Польский лидер предупредил, что если зверства оккупантов начнут восприниматься как нечто "нормальное, это будет равносильно победе идеи, того, что называется "русский мир", что означает жестокость, агрессию, войну, бедность и смерть".

"Впервые после окончания Второй мировой войны мы имеем дело с таким вопиющим вооруженным выступлением против принципов, с которыми мы все добровольно согласились работать, чтобы предотвратить взрыв новой войны в Европе, чтобы построить Европу и мир, где уважают свободу личности и жизни человека", — сказал Дуда.

Он акцентировал внимание, что Россия "грубо нарушила все эти принципы".

"Несомненно, сегодня это преступное государство, с политикой которого нельзя соглашаться и словам которого нельзя верить", – отметил Дуда.

Он также упомянул о похищении украинских детей оккупантам, насильно вывозимыми в РФ, и убийствах гражданских.

"Невозможно пройти мимо спланированных убийств мирных жителей или похищения украинских детей, которых потом вывозят в глубь России. Нельзя допустить, чтобы демографическая политика в любой стране мира проводилась таким образом", — отметил президент Польши.

Напомним ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна знает "русский мир", а потому готова защищаться от российских угнетателей.

Как сообщалось, в Минобороны Польши назвали крайне высокой вероятность войны при своем участии, поэтому внешняя и оборонная политика страны должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

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