"Нельзя расслабляться": Зеленский — о ракетных обстрелах Киева и других городов Украины

"Нельзя расслабляться": Зеленский — о ракетных обстрелах Киева и других городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по украинским городам напоминают нам, что борьба с оккупантами продолжается.

ВСУ делают все возможное, чтобы сдерживать врага.

Об этом Зеленский сказал во время традиционного видеообращения 28 апреля.

"Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, будто война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться. Еще нужно гнать оккупантов.

Сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке нашего государства, на Донбассе. Пытается продвигаться в южных регионах.

Вооруженные силы Украины сдерживают захватчиков. И я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, которые держат позиции. Делаем все, чтобы помочь нашей армии. Чтобы обеспечить военных всем необходимым оружием", — заявил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил иностранных партнеров, поддерживающих Украину.

"Каждый раз в контактах с партнерами я подчеркиваю, что оружие для Украины именно сейчас, именно тех видов, которые мы спрашиваем, и именно тогда, когда мы в нем нуждаемся, – это спасение не только для наших людей. Это спасение для всех вас – для всей Европы. Благодарен тем из партнеров, кто это понимает. И кто помогает убедить других", — отметил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 64-го дня войны

Напомним, что вечером 28 апреля россияне нанесли авиаудары по Киеву. Одна из ракет попала в жилой дом.