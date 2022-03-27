"Нельзя разорить себя ради них": Орбан объяснил, почему Венгрия не может отказаться от энергоресурсов России

"Нельзя разорить себя ради них": Орбан объяснил, почему Венгрия не может отказаться от энергоресурсов России

Орбан выступил против введения эмбарго против энергоносителей РФ.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей за варварское нападение на Украину Киев просит "остановить венгерскую экономику".

Об этом пишет Telex.

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По словам Орбана, Венгрия получает от страны агрессора 85% газа и 61% нефти.

"Украинцы просят полностью закрыть венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень эффективности венгерской экономики до уровня, где он был 8-10 или сколько лет назад. Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица ", — сказал Орбан.

Орбан продолжил: "Я сделаю все возможное, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенна. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все , что в наших силах, но нельзя разорить себя ради них".

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