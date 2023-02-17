"Нельзя стянуть авиацию к границам": в Воздушных силах объяснили, что на самом деле с самолетами РФ

В воздушных силах ВСУ заявили, что не стоит ожидать накопления российской авиации у границ с Украиной, ведь самолеты – это не танки и не войска, их невозможно стянуть.

Так спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию западных СМИ о накоплении российской авиации вблизи границы с Украиной, сообщает "Радио Свобода".

"Мы тоже сразу ее (статью издания Financial Times — ред.) увидели, тоже немного удивились, что идет такая вот информация. Возможно, это вопрос немного некорректной подачи заголовка", — предположил Игнат.

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"Нельзя стянуть авиацию к границам – это ведь не танки, не артиллерия, не БМП, не личный состав. Это авиация, которая должна быть где – на аэродромах. Она как была стянута, скажем так, в начале войны, так она там и осталась. Это сотни самолетов и вертолетов", – объяснил спикер Воздушных сил.

Он добавил, что Россия использует и продолжит использовать 40 аэродромов, расположенных в оккупированном Крыму, на захваченных территориях Украины, в Беларуси и в самой РФ. Изменения на аэродромах происходят постоянно и авиация постоянно перелетает.

"Так, чтобы наблюдалось накопление именно близко к границам, это вряд ли стоит ожидать. Напротив, они рассредоточили свои самолеты, особенно после того "хлопка", что у нас был в Рязани, Энгельсе, они пытаются авиацию больше наоборот рассредоточить вглубь территории России, чтобы в случае какого-либо возможного следующего "хлопка" избежать большего поражения этой авиационной техники", – объяснил Игнат.

Он также обратил внимание, что российские самолеты уже 10 месяцев не залетают в воздушное пространство Украины, как это было в начале полномасштабного вторжения. Хотя даже тогда "никто не воевал какими-нибудь большими полчищами самолетов".

"Воюют, как правило, сейчас авиационными подразделениями. Это может быть пара самолетов, звено, эскадрилья и т.д. Максимум до 12 самолетов могут на одном направлении использоваться для того, чтобы наносить точечные удары высокоточным оружием и так далее. Это не Вторая мировая война, поэтому здесь ожидать чего-то вряд ли нам приходится", – заверил спикер Воздушных сил.

Он напомнил, что Воздушные силы на сегодняшний день уже вооружены современной западной техникой, как IRIS-Т, NASAMS, многочисленными ПЗРК различных видов и ЗРК ПВО Сухопутных войск, такими как французский Crotale или немецкий Gepard.

"Россияне вряд ли отважатся залетать к нам в воздушное пространство", – резюмировал Игнат.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на разведки стран-членов НАТО проинформировало, что РФ вблизи границы с Украиной накапливает самолеты и вертолеты, чтобы, возможно, поддерживать наземное наступление своих войск.

Однако министр обороны США Ллойд Остин заявил об отсутствии признаков такого авианаращивания врага.

А президент Украины Владимир Зеленский заверил, что заявления по поводу возможных массированных авиационных атак со стороны РФ – это очередная информационно-психологическая операция врага.

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